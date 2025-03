Homens sÃ£o detidos com cabos de origem suspeita na Vila Isabel

Veículo apreendido - Crédito: Maycon Maximino

Na madrugada desta quarta-feira (26), uma equipe da Polícia Militar recebeu uma denúncia sobre um veículo suspeito circulando pelo bairro Vila Isabel. Segundo informações, um automóvel modelo Corsa preto, com uma escada e ocupado por vários indivíduos, estava transitando pela região.

A abordagem foi realizada na Rua Santa Gertrudes, onde a equipe avistou o veículo com sete ocupantes. Ao tentarem interceptar o carro, quatro suspeitos fugiram em direção ao conjunto habitacional CDHU. Três indivíduos foram detidos no local, sendo dois abordados no momento e um terceiro encontrado dentro do porta-malas do automóvel.

Durante a vistoria, os agentes localizaram cabos de fiação, possivelmente de aterramento, e uma escada. Os suspeitos não informaram a origem do material furtado. O veículo foi apreendido administrativamente devido à falta de licenciamento, e os itens encontrados foram retidos. Os três indivíduos detidos, foram liberados após apresentação da ocorrência no plantão policial.

