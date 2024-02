Homens brigam após discussão no trânsito em São Carlos

Golf sofreu avarias na lataria após motorista acelerar o veículo - Crédito: Divulgação

Uma discussão resultou em briga entre dois motoristas por volta das 11h nesta quarta-feira, 7, na rua Miguel João, no Jardim Bandeirantes. Um Golf teve avarias em sua lataria.

Policiais militares que atenderam a ocorrência encontraram um Golf estava parado na via e uma moto sobre a calçada. Além de um Ford KA estacionado com avarias. Em seguida, os PMs notaram que um motociclista de 45 anos segurava o braço esquerdo do motorista do Golf, de 44 anos.

Os policiais acalmaram os ânimos e apuraram que o motorista do Golf teria parado o carro próximo a pista de skate para dar passagem para um ônibus, quando o motociclista que vinha logo atrás teria freado bruscamente seu veículo para evitar a colisão. Porém, ao ultrapassar o carro teria feito um gesto com a cabeça e o motorista teria feito um gesto com o dedo em riste. Diante disso, o motociclista teria parado a moto e foi até a janela do motorista e desferido dois socos.

Para sair do local e fugir das agressões, o motorista do Golf teria engatado a marcha à ré e posteriormente avançou, atingindo a moto, arremessando-a contra a traseira do KA, que estaria estacionado. Os envolvidos foram encaminhados à CPJ para as deliberações de praxe.

