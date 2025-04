Acusados de matar e decapitar jovem serão julgados nesta quarta-feira (9)

Iago no detalhe - Crédito: arquivo

Na manhã desta quarta-feira (9), o Tribunal do Júri da Comarca de São Carlos marcou julgamento para levar ao banco dos réus cinco homens acusados de participar da execução de Iago Felix de Morais, 29 anos. Na noite do dia 30 de julho de 2024, ele teria sido levado da região do São Carlos VIII em um Gol, sob o pretexto de fazer uso de drogas na represa do 29. No entanto, no local, teria ocorrido uma cena de horror.

CIGANO

Segundo os autos, sob o comando de Willian Paulino Vechiez, 46 anos, o “Cigano”, os acusados teriam sido obrigados a golpear o corpo de Iago com uma faca. Ainda vivo, ele foi decapitado por “Cigano”, que levou a cabeça de Iago até o bairro São Carlos VIII, onde teria exibido o membro.

O crime foi investigado pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG). Segundo o delegado João Fernando Baptista, o crime foi brutal. Todos os quatro homens que acompanharam “Cigano” alegaram inocência, mas afirmaram, durante os depoimentos, que golpearam Iago sob ameaça de morte. Todos relataram que o crime ocorreu durante o uso de drogas, embora, posteriormente, tenham negado parte do crime de homicídio doloso (morte com intenção).

Carro que pertence a Cigano foi localizado no São Carlos 8.

PRONÚNCIA

Após a análise dos depoimentos e das investigações da DIG/São Carlos, o Ministério Público Estadual (MPE) ofereceu denúncia contra todos os envolvidos. Após a análise dos documentos, a Justiça Criminal os pronunciou pelos crimes de homicídio doloso consumado (artigo 121) e destruição, subtração ou ocultação de cadáver (artigo 211), ambos do Código Penal Brasileiro.

Foram pronunciados: Willian Paulino Vechiez, 46 anos, o “Cigano”; Nelson Vechiez Neto, 22; Vitor Antônio Cruz, 27; Wesley Gabriel de Brito, 29; e Carlos André Giovanini da Silva, 38. .

Leia Também