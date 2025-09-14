Homem é internado em estado grave após ser esfaqueado em São Carlos

Unidade resgate do Corpo de Bombeiros chega à Santa Casa com a vítima - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de aproximadamente 30 anos foi encontrado ferido na noite de sábado (13), em São Carlos, após ter sido vítima de um ataque com faca.

Segundo informações da Polícia Militar, por volta das 18h50 a corporação foi acionada para comparecer a um posto de combustíveis na Vila Celina, onde a vítima chegou pedindo socorro, já com ferimentos visíveis. No local, testemunhas relataram que o homem informou ter sido esfaqueado, mas não soube indicar onde o crime ocorreu.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado e socorreu a vítima até a Santa Casa de São Carlos. No hospital, foi constatado que ele apresentava duas perfurações nas costas — uma na região das escápulas e outra na altura da cintura, do lado esquerdo. O homem deu entrada inconsciente, foi entubado e seu estado de saúde é considerado grave.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estaria abrigada em uma casa de acolhimento da cidade. Porém, não portava documentos, o que dificulta sua identificação completa. O responsável pelo local informou que o homem havia se apresentado apenas pelo primeiro nome quando chegou ao abrigo.

