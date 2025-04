Homem vítima de espancamento em Porto Ferreira morre na Santa Casa de São Carlos

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma fatalidade marcou o final da tarde desta quarta-feira, 16, quando F.S.L., 49 anos, morreu na Santa Casa de São Carlos. Consta em boletim de ocorrência que ele teria sido vítima de espancamento ocorrido em Porto Ferreira, onde reside. Ele teria sofrido traumatismo craniano e múltiplas fraturas.

A mãe da vítima formulou boletim de ocorrência na CPJ onde teria dado a sua versão do ocorrido. Relata que o filho teria saído de moto com um amigo, na noite de sábado, 29 de março e teriam ido a um bar. Porém, relata a mãe que o filho, que seria pintor em Porto Ferreira, não teria retornado para a casa e então saiu a sua procura.

Conseguiu chegar até o amigo que teria saído com ele no dia anterior e obtido a informação que o filho teria ficado em um bar. A mãe continuou a relatar os fatos e disse que F.S.L. estaria ferido próximo a uma empresa em Porto Ferreira e com ferimentos, socorrido pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros ao hospital da cidade. O caso teria sido atendido pela Guarda Municipal da cidade.

Ainda de acordo com a mãe, o filho, após ser socorrido ao hospital de Porto Ferreira, ficou internado por dois dias, sendo transferido para a Santa Casa onde ficou internado na UTI. Porém devido a gravidade dos ferimentos, faleceu por volta das 17h50 desta quarta-feira, 16, com a equipe médica comunicando a mãe do falecimento do filho, que teve o corpo encaminhado ao IML para apurar os motivos de sua morte.

