Homem vende carro e diz que comprador não cumpriu o combinado

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 35 anos formulou queixa na CPJ, mediante boletim de ocorrência, alegando que está sendo problemas na venda de seu veículo para um estabelecimento comercial localizado na Avenida Grécia.

De acordo com ele, em 27 de dezembro do ano passado trocou seu veículo e os comerciantes que o atenderam garantiram que seu carro antigo teria seu financiamento quitado quando fez novo financiamento no recém adquirido.

Entretanto, de acordo com a vítima, o carro que era de sua propriedade teria sido vendido para uma terceira pessoa, não foi transferido e o seu financiamento ainda está em aberto. Afirmou ainda que o veículo ainda está em nome de sua esposa que ocorreu multa.

A vítima informou que no momento da troca era para ocorrer a quitação. Posteriormente os comerciantes teriam dito que quitariam quando vendesse o veículo. Porém, ocorreram todos os fatos e o acordo não teria sido cumprido.

