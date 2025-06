Homem tenta invadir reunião religiosa e provoca confusão em São Carlos

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem visivelmente embriagado causou uma confusão na noite deste sábado (21), durante uma reunião religiosa no Jardim Beatriz. Segundo o registro policial, o indivíduo chegou ao local portando uma lata de cerveja e tentou entrar no recinto, mas foi impedido pelos presentes. Inconformado, começou a gritar e a proferir ameaças contra os participantes do encontro.

A Polícia Militar e a Guarda Municipal foram acionadas para controlar a situação. O suspeito, que não portava documento de identificação no momento, deixou o local antes da chegada das autoridades, mas retornou pouco depois para continuar causando perturbação. De acordo com o boletim de ocorrência, o homem chegou a exibir uma faca enquanto ameaçava novamente as pessoas presentes. O acusado não foi detido.

Leia Também