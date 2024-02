Homem sofre trauma na cabeça após ser atropelado por carro no Santa Felícia

SIGA O SCA NO

Momento em que vítima recebia os primeiros atendimentos do Samu - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 56 anos foi vítima de atropelamento na manhã desta quarta-feira, 14, no cruzamento das ruas Marcos Vinícius de Melo Moraes com a Cândido de Arruda Botelho, no Jardim Santa Felícia.

Segundo uma testemunha, a vítima estaria no meio da rua Marcos Vinícius de Melo Moraes e fazia a travessia lentamente e com a aproximação do carro, se assustou e teria dado um passo atrás. O motorista tentou evitar o atropelamento, mas sem sucesso.

Com o impacto, o homem foi ao solo e sofreu trauma na cabeça. Recebeu os primeiros atendimentos do motorista do carro que parou e deu assistência e posteriormente socorrido pelo Samu à Santa Casa para atendimento médico.

