quinta, 04 de setembro de 2025
Segurança

Homem tem muleta furtada no Centro de São Carlos

04 Set 2025 - 09h08Por Da redação
Muleta - Crédito: FreepikMuleta - Crédito: Freepik

Um homem de 65 anos registrou boletim de ocorrência após ter sua muleta canadense de alumínio furtada na manhã da última quarta-feira (3), na Avenida São Carlos, região central da cidade.

De acordo com o relato, ele havia passado a noite ingerindo bebida alcoólica e dormia próximo à Catedral quando percebeu o furto. A muleta, que pertencia à Prefeitura Municipal de São Carlos, estava sob contrato de comodato para uso pessoal do idoso.

O caso foi registrado eletronicamente como furto consumado e encaminhado para investigação pela Polícia Civil.

