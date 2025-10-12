Homem tem cartão trocado e sofre prejuízo de quase R$ 1 mil após sair de show em São Carlos

Máquina de cartão - Crédito: agência brasil

Um homem registrou boletim de ocorrência após sofrer um golpe logo após sair de um show realizado em uma casa de eventos na Washington Luis. Segundo o relato, ela comprava uma garrafa de água e uma cerveja com dois vendedores ambulantes que estavam na porta do estabelecimento, quando foi vítima de uma troca de cartão.

Durante o pagamento, um dos indivíduos pegou o cartão Nubank da vítima e inseriu na máquina de cartão, afirmando em seguida que a transação não havia sido concluída. Em razão disso, pediu que ela realizasse o pagamento via Pix, no valor de R$ 16, em nome de uma pessoa identificada como Vinícius. Após o Pix, o cartão foi devolvido à vítima.

No entanto, quando tentou utilizar o cartão novamente em outro local, o homem percebeu que o cartão entregue não era o seu. Ao acessar o aplicativo do banco, verificou que o cartão verdadeiro havia sido usado em várias compras, totalizando R$ 961,96 em prejuízo.

Leia Também