quarta, 08 de outubro de 2025
Segurança

Homem tem carro danificado por fluido de freio em São Carlos

08 Out 2025 - 13h09Por Da redação
Um homem de 51 anos procurou a Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência após ter o carro danificado e alvo de vandalismo na Avenida Getúlio Vargas, região do Jardim São Paulo, em São Carlos. O caso aconteceu na tarde de sexta-feira (3) e foi registrado eletronicamente na noite de terça-feira (8).

Segundo o relato da vítima, por volta das 15h52, o veículo estava devidamente estacionado quando um homem usando capacete atravessou a avenida e se dirigiu até o automóvel. Imagens obtidas por uma câmera de segurança mostram o momento em que o suspeito risca a lataria com um objeto e, em seguida, derrama fluido de freio sobre o carro.

O produto químico, altamente corrosivo, atingiu toda a lateral do veículo e o para-choque, provocando danos significativos à pintura. Após a ação, o homem fugiu rapidamente, tomando rumo ignorado.

