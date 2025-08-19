Homem tem a carteira furtada ao sofrer convulsão em São Carlos

Caso foi registrado no plantão policial -

Um homem de 42 anos foi vítima de furto após sofrer um mal súbito e cair ao solo, na noite do último sábado (16), por volta das 19h30, na Rua São Sebastião, no Parque Santa Mônica, em São Carlos.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou que teve convulsões e foi auxiliada por um morador de rua. Após cerca de dez minutos, o quadro de saúde se estabilizou, mas ao verificar os bolsos percebeu que sua carteira havia desaparecido.

No interior da carteira estavam documentos pessoais, título de eleitor, cartão do SUS, cartões bancários de duas instituições financeiras e a quantia de R$ 84 em dinheiro.

A vítima chegou a questionar o homem que o socorreu, mas ele negou ter conhecimento sobre o paradeiro da carteira. O caso foi registrado como furto e será investigado pela Polícia Civil.

Leia Também