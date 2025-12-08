Homem sofre mal súbito e cai de moto durante test drive na Vila Marcelino

Um homem ficou ferido após sofrer uma queda de moto manhã desta segunda-feira (8), na Rua Raimundo Correia, no bairro Vila Marcelino.

A vítima conduzia uma motocicleta de test drive pertencente a uma concessionária, onde pretendia avaliar o veículo para possível compra. Durante o trajeto, segundo testemunhas, o homem seguia normalmente quando, de repente, sofreu um mal súbito, perdeu o controle e caiu sozinho.

Uma pessoa que presenciou o fato relatou que ele “estava vindo normalmente e, de repente, virou o guidão sozinho e caiu”.

O SAMU foi acionado e prestou atendimento no local. Ele foi encaminhado à Santa Casa de São Carlos para avaliação médica.