Homem sofre golpe e é lesado em quase R$ 10 mil

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 62 anos, residente no Jardim Tangará, foi vítima de golpe na tarde de sexta-feira, 16. Ele registrou boletim de ocorrência na CPJ e teria sido lesado em quase R$ 10 mil.

Às autoridades policiais informou que teria recebido um telefonema de um estabelecimento comercial situado no shopping e que ganharia um presente. Um motoboy iria levar até sua moradia e teria que pagar apenas uma taxa de R$ 5.

Momentos depois, o motoboy parou e ele atendeu. Foi com uma nota de R$ 5, mas o acusado disse que o pagamento seria feito mediante pagamento só em cartão. Na primeira tentativa, com uma máquina preta teria dito que não deu certo. Uma segunda máquina, amarela, o motoboy afirmou que não dava sinal. Porém em ambas, deixou sua senha. Minutos depois, o motoboy disse que outro motociclista iria a sua casa para resolver a questão e deixou o local. Desconfiado do golpe, verificou sua conta e notou a falta de R$ 9.899,99 realizada em dez transações.

