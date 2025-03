Homem resiste Ã  prisÃ£o e investe contra PMs na Vila Isabel

Compartilhar no facebook

Um homem de 30 anos foi detido por policiais militares por volta das 2h30, após resistir à prisão e investir contra os PMs durante abordagem na Vila Isabel.

Segundo consta em boletim de ocorrência, os PMs patrulhavam o bairro quando notaram que o acusado estaria com as mãos na cintura e estaria segurando um objeto. Mas, com a aproximação da viatura que estava na rua José A.O. Salles, o suspeito tentou a fuga e entrou em um matagal.

Os PMs conseguiram a abordagem, mas o suspeito resistiu e investiu contra os policiais que utilizaram o ‘taser’ para imobilizá-lo. Em pesquisa, consta que o detido estaria sendo investigado por uma possível participação em roubo em Descalvado. Após ele passar por atendimento médico na UPA Vila Prado, foi encaminhado à CPJ para as deliberações de praxe.

