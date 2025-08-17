(16) 99963-6036
Homem resiste à abordagem policial após agredir companheira em São Carlos

17 Ago 2025 - 11h25Por Da redação
Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos AgoraPlantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Na noite de sábado (16), um homem de 29 anos foi detido pela Polícia Militar após agredir sua companheira e resistir à abordagem no bairro Presidente Collor, em São Carlos. O caso ocorreu por volta das 23h15, na Rua Maristela Tagliatella Custódio.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o casal teria discutido devido à compra de uma geladeira e de um armário. Durante o desentendimento, o homem desferiu um tapa no rosto da mulher e atirou uma caixa de sapatos contra ela. A vítima não sofreu lesões aparentes.

Quando os policiais chegaram, encontraram o suspeito em frente à residência da mulher. Ao ser abordado, ele se recusou a se identificar e incitou os policiais para uma briga. Diante da resistência, foi necessário o uso do dispositivo elétrico incapacitante (Taser). O primeiro disparo não teve efeito, mas no segundo o homem foi imobilizado e algemado. Durante a contenção, ele sofreu ferimentos leves nos joelhos.

Na delegacia, a vítima declarou que acionou a polícia apenas para que o homem deixasse o local e afirmou não ter interesse em solicitar medidas protetivas. 

O caso foi registrado como resistência e vias de fato, e as partes foram ouvidas e liberadas pela Polícia Civil.

