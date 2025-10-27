(16) 99963-6036
Homem registra ocorrência após ser agredido pela companheira

27 Out 2025 - 09h43Por Da redação
Viaturas plantão policial - Crédito: Maycon MaximinoViaturas plantão policial - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 57 anos procurou o Plantão Policial de São Carlos neste domingo (26) para registrar uma ocorrência de injúria contra uma mulher de 25 anos, com quem mantinha um relacionamento. O caso aconteceu em um sítio localizado próximo ao distrito de Água Vermelha, na zona rural do município.

Segundo o boletim de ocorrência, a jovem estava na residência do homem quando teria consumido bebida alcoólica e afirmado que desejava ir embora. Ao se prepararem para sair do local, ela passou a agredi-lo verbal e fisicamente, desferindo tapas no rosto e no peito, além de xingamentos.

Após recolher seus pertences, a mulher teria seguido em direção à casa do caseiro e acabou caindo na grama, sofrendo pequenas lesões. Na sequência, ela deixou o local em um veículo conduzido pelo caseiro, com destino a Ribeirão Preto, mas desceu em um posto de combustíveis próximo ao residencial Damha e seguiu em rumo desconhecido.

Na manhã seguinte, o homem percebeu que a bolsa da jovem havia permanecido em seu carro e entrou em contato com ela para devolvê-la. Ele informou ainda que decidiu registrar o caso, mas não tem interesse em representar criminalmente pela agressão.

