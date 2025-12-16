Homem registra ocorrência após cair em golpe na compra de motocicleta em São Carlos

Plantão Policial - Crédito: Foto: Arquivo Pessoal/São Carlos Agora

Um homem procurou a Polícia Civil na noite desta segunda-feira (15) após ser vítima de um golpe de estelionato envolvendo a suposta compra de uma motocicleta em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima encontrou um anúncio de venda de uma motocicleta em uma página de compras e vendas em uma rede social. Após iniciar contato com os supostos vendedores, as conversas passaram a ocorrer por aplicativo de mensagens, onde foi negociado o valor de R$ 3 mil pelo veículo.

A vítima foi orientada a comparecer a uma residência no bairro Vila Vista Alegre, onde teria ocorrido a intermediação da venda. No local, foi informada de que a motocicleta havia sido deixada para negociação por um terceiro. Após a confirmação do negócio, o comprador realizou dois pagamentos via Pix, sendo um de R$ 2 mil e outro de R$ 1 mil, para uma conta indicada durante as tratativas.

No entanto, após os pagamentos, surgiram divergências entre os envolvidos, que alegaram não ter recebido os valores, impedindo a entrega do veículo. Diante da situação, a vítima percebeu que havia sido enganada e não conseguiu tomar posse da motocicleta nem recuperar o dinheiro transferido.

