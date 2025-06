Homem registra BO após ter carro atingido por pedras na Washington Luís

Trabalhador realiza serviço de roçagem - Crédito: reprodução

Um veículo utilitário utilizado para transporte de funcionários foi danificado após ser atingido por pedras enquanto trafegava pela rodovia Washington Luís (SP-310), no km 229, pista sul, em São Carlos. O episódio ocorreu ontem (24), por volta das 13h20, quando o carro passava próximo a uma equipe de roçagem às margens da rodovia.

De acordo com o registro da ocorrência, as pedras lançadas pela roçadeira atingiram a lataria do veículo, causando danos estruturais tanto na frente como na lateral esquerda, o que demandará reparos. O fato foi comunicado à ouvidoria da concessionária responsável pela manutenção do trecho, assim como ao supervisor responsável pela equipe.

