Homem registra BO após ser ameaçado pela esposa

Um homem de 47 anos procurou a delegacia na manhã desta segunda-feira (28) para registrar um boletim de ocorrência por ameaça contra sua companheira, em São Carlos.

De acordo com o relato da vítima à Polícia Civil, o caso ocorreu no domingo (27), em uma residência localizada na Vila Costa do Sol. O homem contou que a mulher, desconfiando de uma suposta traição, teria se exaltado e, em determinado momento, pegou uma faca de cozinha e passou a persegui-lo pela casa.

O caso foi registrado como ameaça e a vítima foi orientada quanto ao prazo legal de seis meses para representação criminal, contados a partir da data em que tomou ciência da autoria do fato.

