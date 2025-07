Homem registra BO após receber mais de 100 ligações de número desconhecido

Celular - Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Um homem,, morador do bairro Residencial Parati, procurou a Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência, após receber mais de 100 ligações de um número desconhecido.

Segundo informações, as chamadas começaram por volta das 8h da manhã e seguiram ao longo do dia. O autor, ainda não identificado, utilizou o número com DDD 19 para fazer as ligações e, durante os contatos, pedia dinheiro insistentemente.

Sem cair no golpe, a vítima relatou o caso na delegacia eletrônica.

