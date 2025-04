Comerciante realiza disparo de arma de fogo durante manifestação de motoboys em São Carlos

Arma utilizada - Crédito: Maycon Maximino

Na noite desta terça-feira (1), um caso envolvendo um disparo de arma de fogo ocorreu em frente a um restaurante localizado na rua Rui Barbosa, vila Costa do Sol, durante uma manifestação de motoboys do aplicativo de entregas iFood.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) para atender a uma ocorrência de disparo de arma de fogo no local. Ao chegarem, encontraram o dono do local, que tentou entregar um objeto a um indivíduo dentro do estabelecimento. Ao ser abordado, constatou-se que o objeto se tratava de uma pistola Taurus calibre 9mm, municiada com dez cartuchos intactos.

Segundo os organizadores do protesto, a manifestação era pacífica e buscava dialogar com os proprietários de restaurantes para que desativassem o aplicativo de entregas em apoio aos motoboys. Durante o ato, afirmam que o comerciante, da janela de um cômodo superior do restaurante, efetuou um disparo de arma de fogo. Cerca de 30 segundos depois, um segundo disparo teria sido realizado. Eles também alegam que o acusado tem um histórico de problemas com motoboys, incluindo não pagamento e hostilidade contra os trabalhadores.

Em sua versão, o acusado relatou à polícia que vem sofrendo ameaças constantes de um mototaxista, que teria incentivado outros trabalhadores a causarem tumulto em seu estabelecimento. Ele afirmou que o disparo foi realizado para o alto, como forma de advertência, para afastar os manifestantes e proteger a integridade de seus funcionários e clientes. Afirma também que apresentou documentação comprobatória de posse e porte da arma, incluindo registro expedido pelo Departamento de Polícia Federal, nota fiscal de compra e guia de trânsito.

Após as oitivas e verificação da documentação, a autoridade policial decidiu pela devolução da arma ao proprietário e encaminhou o caso para uma unidade policial da área para continuidade das investigações.

O caso segue em apuração pela Polícia Civil de São Carlos.

