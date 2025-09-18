(16) 99963-6036
Segurança

Homem quebra vidro de base da GCM em Ibaté e é preso em flagrante

18 Set 2025 - 08h46Por Da redação
Guarda Municipal Ibaté - Crédito: Maycon MaximinoGuarda Municipal Ibaté - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 22 anos foi preso em flagrante na noite desta quarta-feira (17), em Ibaté, após quebrar a porta de vidro da base da Guarda Civil Municipal (GCM). O caso aconteceu por volta das 21h30, na região central da cidade.

Segundo o boletim de ocorrência, os guardas haviam sido acionados momentos antes para conter uma confusão em um albergue, onde o rapaz discutia com outros acolhidos. Ele apresentava sinais de embriaguez e possível uso de drogas, sendo contido e retirado do local.

Cerca de 15 minutos depois, o jovem retornou até a base da GCM e começou a desferir socos contra a porta de vidro, até quebrá-la. Com a ação, ele sofreu um corte de aproximadamente 5 centímetros no antebraço esquerdo. Após ser contido novamente, foi encaminhado ao pronto-socorro, onde recebeu atendimento médico e precisou de sutura no ferimento.

Em seguida, o rapaz foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado como dano ao patrimônio público

