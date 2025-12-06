Homem que morreu prensado por caminhão tinha 42 anos

Local da fatalidade - Crédito: Maycon Maximino

Foi identificado como José Régis dos Santos, de 42 anos, o trabalhador que morreu na manhã deste sábado (6) após ser prensado por um caminhão na rua Basílio Dibo, no Jardim Cruzeiro do Sul, em São Carlos.

José Régis trabalhava em um depósito e, segundo informações preliminares, tentava retirar o caminhão do local quando o veículo começou a se movimentar sozinho. Ele estava fora da cabine e, ao tentar controlar o caminhão, acabou sendo arrastado e prensado contra o muro de uma residência vizinha.

A vítima morreu no local, antes da chegada do atendimento médico. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar atenderam a ocorrência, e a área foi isolada para os trabalhos da perícia. A Polícia Civil irá investigar as circunstâncias do acidente e se havia falha mecânica no veículo.

O corpo de José Régis será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.

