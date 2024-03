Homem que morreu espancado matou mulher em 2021

Crédito: arquivo

O homem que foi encontrado morto com sinais de espancamento na manhã desta segunda-feira (11), na Vila Jacobucci, foi identificado como sendo o serralheiro Leandro Rodrigues Saraiva, 29 anos. Em junho de 2021 ele matou a facadas uma mulher de 33 anos, na mesma região em que o corpo dele foi encontrado. (relembre o caso).

A camareira Hérica Letícia Barbosa Oliveira foi atingida por uma facada no pescoço dentro de um barracão. O corpo dela foi desovado pelo serralheiro em uma estrada de terra na região do São Carlos VIII.

Na época do crime, ao ser preso por policiais militares, Leandro foi tomar cervejas em um bar e encontrou um amigo junto com Hérica.

Após se embriagarem, todos foram até o barracão onde Leandro morava. Assim que chegaram o amigo foi dormir em um sofá, enquanto que Hérica e Leandro foram para o quarto ouvirem música. Depois disso, o amigo de Leandro disse que não viu mais nada de estranho, até que foi acordado pelos policiais militares.

Leandro confessou o crime. Disse que quando estava no quarto, Hérica passou a se incomodar com a música e o ameaçou com uma faca, vindo em sua direção. Ele então, pegou uma faca que estava no mesmo cômodo, em cima de um fogão e desferiu um único golpe que acabou atingindo o pescoço dela. Então ele arrastou o corpo dela para fora, colocou em seu automóvel, foi até a estrada de terra onde abandonou o corpo.



Leandro foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio e depois recolhido ao Centro de Triagem.

