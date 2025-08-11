(16) 99963-6036
segunda, 11 de agosto de 2025
Segurança

Homem que morreu atropelado por trem em Ibaté é identificado

11 Ago 2025 - 09h00Por Da redação
Homem que morreu atropelado por trem em Ibaté é identificado - Crédito: Colaboração Crédito: Colaboração

Foi identificado como José Alaor Gouvêa, de 77 anos, o homem que morreu após ser atropelado por uma locomotiva na noite de domingo (10) em Ibaté .

De acordo com o boletim de ocorrência, o maquinista informou que seguia com a locomotiva em direção a Araraquara, a cerca de 60 km/h, quando avistou a vítima deitada às margens da linha férrea, com a cabeça sobre os trilhos, a cerca de 900 metros da passagem de nível. Ele acionou os freios, mas não conseguiu evitar o impacto.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar atenderam a ocorrência. A Polícia Científica realizou perícia no local e na locomotiva. A vítima sofreu ferimentos principalmente na face e fratura no braço direito.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico.

A Polícia Civil investiga o caso e não descarta nenhuma hipótese, inclusive a de suicídio.

Procure ajuda
Procure ajuda Caso você tenha pensamentos suicidas, procure ajuda especializada como o CVV (www.cvv.org.br) e os Caps (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.

 

