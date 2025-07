Homem que morreu atingido por placa solar trabalhava como chapa; veja o que diz o BO

Movimentação no local - Crédito: Maycon Maximino

O homem que morreu no final da manhã desta terça-feira (22) após ser atingido na cabeça por uma placa solar de aproximadamente 300 kg durante o descarregamento de um caminhão trabalhava no local como chapa descarregando o caminhão em um barracão na Vila Nery. A vítima foi identificada como Daniel Junio dos Santos, de 43 anos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima atuava como "chapa" — trabalhador informal contratado para auxiliar na descarga — e não era funcionária da empresa proprietária do caminhão. Testemunhas relataram que ele ajudava no transporte da carga com o uso de uma empilhadeira, operada por um outro homem de 54 anos.

Durante a operação, uma das placas solares teria escorregado da empilhadeira. A vítima tentou conter a queda da peça, mas foi atingida na cabeça, vindo a óbito no local. Policiais militares foram acionados via COPOM e, ao chegarem, encontraram o corpo próximo à empilhadeira, dentro do compartimento de carga do veículo, que já estava com as portas abertas.

Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros compareceram ao galpão, e o médico do Samu confirmou o óbito e a existência de deformidade craniana. A Polícia Científica realizou a perícia técnica no local.

A Polícia Civil requisitou exame necroscópico ao Instituto Médico Legal (IML), e o caso foi registrado como morte acidental na Delegacia Seccional de São Carlos. O caso será investigado pela Polícia Civil.

