Homem que matou policial civil no Zavaglia é condenado pela Justiça

Gabriel foi morto a tiros - Crédito: arquivo

Foi realizado nesta quarta-feira (6), no Fórum Criminal de São Carlos, o julgamento dos acusados de envolvimento na morte do policial civil Gabriel Jorge Thome, de 40 anos, assassinado a tiros na noite de 6 de fevereiro de 2023, no Jardim Zavaglia.

Luis Alberto Guimarães de Souza foi condenado a 14 anos de reclusão pelo crime de homicídio e a mais 2 anos e 4 meses por porte ilegal de arma de fogo. A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado. Já o réu P.S.C.S. foi absolvido pelos jurados.

O crime

O policial civil Gabriel Jorge Thome foi morto após ser atingido por disparos de arma de fogo em uma ação no Jardim Zavaglia. Segundo informações da época, policiais militares da patrulha rural foram acionados para atendimento da ocorrência e encontraram a vítima já sem vida.

Durante buscas na região, um homem foi detido em uma estrada de terra próxima ao bairro Eduardo Abdelnur. Ele relatou à polícia que era informante — conhecido como “ganso” — e que havia vindo de São Paulo com três policiais civis para uma operação de combate ao tráfico de drogas.

De acordo com o relato, no local do crime, ele e o policial Gabriel ficaram juntos, enquanto os demais se deslocaram para outro ponto. Durante uma suposta abordagem a traficantes armados, houve uma discussão e troca de tiros. O policial foi atingido e morreu antes da chegada do SAMU.

As investigações conduzidas pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) resultaram na apreensão de três veículos, entre eles o VW/UP de Gabriel e dois Hyundai HB20, sendo um deles alvejado por disparos. Os HB20 pertenciam a uma mulher, esposa de um dos suspeitos apontados como autor do homicídio.

Na residência da mulher, os policiais encontraram armas registradas, dinheiro e objetos relacionados ao tráfico.

Leia Também