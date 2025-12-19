Homem que matou mecânico no Cidade Aracy é condenado a 19 anos de prisão

Local do crime e vítima no detalhe - Crédito: arquivo

O Tribunal do Júri de São Carlos condenou Mauri Neris Bueno de Almeida a 19 anos de prisão, em regime inicial fechado, pelo homicídio e roubo que vitimaram o mecânico José Antônio Duarte, crime ocorrido no bairro Cidade Aracy. A sentença foi proferida na tarde desta quarta-feira (18), na Sala Secreta das Decisões do Tribunal do Júri.

De acordo com a decisão, Mauri foi condenado a 12 anos de reclusão pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal) e a 6 anos e 8 meses de reclusão, além de 16 dias-multa, pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal).

Na fundamentação da sentença, o juiz destacou a gravidade do crime, ressaltando que o roubo ocorreu logo após o homicídio e foi praticado contra uma vítima que seguia para o trabalho nas primeiras horas da manhã. Segundo o magistrado, o contexto demonstra elevado grau de reprovação da conduta, justificando o regime fechado para o cumprimento da pena.

Crime premeditado

Conforme as investigações conduzidas pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de São Carlos, Mauri Neris Bueno de Almeida, então com 26 anos e natural de Várzea Grande (MT), teria permanecido em campana aguardando o momento certo para atacar José Antônio Duarte. Imagens de câmeras de segurança indicaram que o acusado estaria disfarçado com roupas semelhantes às usadas por funcionários de concessionárias ou prestadoras de serviço.

Após efetuar os disparos que mataram o mecânico, o autor fugiu do local levando uma motocicleta da vítima. Durante as diligências, a Polícia Militar informou à DIG sobre a entrada de um homem ferido por tiros no Hospital Norden. O paciente apresentava ferimentos causados por dois disparos e relatou a funcionários da unidade que seria o autor do homicídio, embora não tenha informado quem teria atirado contra ele.

Prisão e apuração

Com base nas provas reunidas, a Polícia Civil solicitou a prisão do acusado, que foi detido pela Força Tática da Polícia Militar após trabalho conjunto com a DIG. A motocicleta roubada foi localizada após indicação do próprio Mauri e apreendida para posterior devolução ao proprietário.

Ainda segundo a investigação, o acusado teria vindo do estado do Mato Grosso exclusivamente para cometer o crime, o que reforçou a necessidade da prisão para evitar fuga. A Polícia Civil também apura a hipótese de que o homicídio tenha sido cometido sob encomenda. Conforme apurado, o autor teria filmado a execução, o que indicaria que não conhecia a vítima e que a gravação serviria como prova para possíveis mandantes.

A sentença foi lida e publicada em plenário, com determinação imediata do cumprimento da pena.

