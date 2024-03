Homem que matou companheira a facadas é condenado a 8 anos de prisão

SIGA O SCA NO

José de Oliveira Matos quando foi preso - Crédito: arquivo

O Tribunal do Júri se reuniu nesta terça-feira (26), no Fórum Criminal de São Carlos, para julgar José de Oliveira Matos, que em julho do ano passado matou a facadas a companheira. O crime ocorreu em uma fazenda nas margens da rodovia Dr. Paulo Lauro (SP-215). (relembre o caso).

Danila Maria de Oliveira, que na época tinha 26 anos, foi morta com várias facadas na presença dos dois filhos que estavam na casa.

Ao ser detido pela Polícia Militar, José alegou que agiu motivado por ciúme, pois desconfiava que estava sendo traído.

Os jurados negaram a absolvição, mas acolheram a tese do homicídio privilegiado por violenta emoção após ato injusto da vítima.

Por último, os jurados reconheceram a qualificadora do feminicídio, de ter o crime sido praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino em decorrência de violência doméstica e familiar.

Na sentença o juiz Antonio Benedito Morello observou que o réu “não registra antecedentes desabonadores e possui boa conduta social e de personalidade”. Por isso houve redução na pena.

Por fim, José de Oliveira Matos foi condenado a oito anos de reclusão em regime fechado. O réu que já estava preso preventivamente deve permanecer recolhido, sem o direito de recorrer da sentença em liberdade.

