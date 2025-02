Homem que foi atropelado pelo próprio veículo não resiste aos ferimentos e falece

Veículo de vítima - Crédito: Arquivo

Saiba Mais Fatalidade Homem é atropelado pelo próprio carro

Foi enterrado na última sexta-feira (14), em São Carlos, o corpo de Antonio Carlos de Andrade, de 69 anos. Ele sofreu um acidente na estrada municipal Cônego Washington José Pêra, na região do Jardim Botafogo, após ser atropelado pelo próprio veículo. Ele deixou três filhos.

De acordo com informações apuradas, a vítima dirigia no sentido bairro-centro e parou o carro devido ao declive acentuado da via, seguindo a recomendação de um mecânico para colocar um pedaço de madeira em uma das rodas como medida de segurança. No entanto, o veículo começou a se movimentar inesperadamente.

Ao tentar impedir que o carro descesse, Antonio Carlos foi atingido e arrastado, sofrendo um grave ferimento na cabeça. O veículo só parou ao atingir um terreno baldio, por pouco não caindo em uma ribanceira.

A Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU foi acionada e prestou os primeiros socorros. A vítima chegou a recobrar a consciência e foi encaminhada à Santa Casa, onde recebeu atendimento médico. No entanto, não resistiu aos ferimentos.

Leia Também