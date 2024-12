Homem que estava armado no Centro não se entrega e acaba baleado pela PM

Movimentação no local - Crédito: Maycon Maximino

No local onde o homem foi baleado e morto pela Polícia Militar na tarde desta sexta-feira (13), na rua Jesuíno de Arruda, no Centro, a Polícia Militar encontrou um equipamento musical e uma mochila com um artefato semelhante a uma bomba. Por este motivo, o Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) da capital foi acionado e está a caminho de São Carlos para analisar o material e realizar a detonação do artefato.

A ocorrência em pleno horário comercial chamou a atenção da população. O homem empunhava uma faca e um simulacro de pistola. Ele não quis se render e policiais efetuaram disparos de elastômero (bala de borracha) e de com uma arma de choque, mesmo assim ele estava irredutível e bastante alterado.

Na esquina da avenida São Carlos com a rua Jesuíno de Arruda o individuo acabou baleado e morto. O local está isolado para a realização da perícia e para o GATE, que deve chegar na cidade nas próximas horas. A identidade do homem e os motivos que o levaram a cometer tal ato ainda são desconhecidos.

