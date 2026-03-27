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sexta, 27 de marÃ§o de 2026
IbatÃ©

Homem que estava desaparecido Ã© encontrado morto em Ã¡rea de mata

27 Mar 2026 - 20h57Por Da redaÃ§Ã£o
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Homem que estava desaparecido Ã© encontrado morto em Ã¡rea de mata - CrÃ©dito: Rota das NotÃ­cias CrÃ©dito: Rota das NotÃ­cias

Um homem de 47 anos, identificado como Fábio, foi encontrado morto na noite desta sexta-feira (27), em uma área de mata localizada entre os bairros Jardim Mariana e Icaraí, em Ibaté.

O corpo foi localizado em um ponto de difícil acesso, próximo a um córrego com cerca de sete metros de profundidade, em uma estrada municipal que liga ao bairro Real Park. O local não possui identificação oficial de rua.

De acordo com as informações, a vítima estava desaparecida havia alguns dias. Familiares, que realizavam buscas por conta própria, decidiram ir até a região após desconfiarem da área e acabaram encontrando o corpo.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local, juntamente com equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Científica, que realizaram os procedimentos necessários. O delegado de plantão, Gilberto de Aquino, também acompanhou a ocorrência.

As circunstâncias da morte ainda serão investigadas. O corpo foi encaminhado para exame pericial, que deverá apontar a causa do óbito.

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