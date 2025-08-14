(16) 99963-6036
quinta, 14 de agosto de 2025
Veja o que diz o BO

Homem que atirou contra ex-cunhado e padrasto da filha alega legitima defesa

14 Ago 2025 - 08h55Por Da redação
Movimentação na UPA onde as vítimas foram levadas - Crédito: Maycon MaximinoMovimentação na UPA onde as vítimas foram levadas - Crédito: Maycon Maximino

Segundo informações do boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados e, durante as buscas, localizaram o suspeito conduzindo um veículo HB20 preto, acompanhado de sua esposa, de 27 anos. Na abordagem, foi encontrado com ela um carregador de pistola com sete munições intactas.

O acusado alegou que atirou porque as vítimas teriam partido para cima dele. Em diligências, os policiais foram até a residência do suspeito e apreenderam outro carregador vazio e um porta-munições com 11 cartuchos usados em treino. Já na UPA, onde as vítimas recebiam atendimento, os agentes apreenderam a pistola utilizada, que estava em poder de um dos feridos, após conseguir desarmar o autor.

As vítimas estão internadas na Santa Casa, onde o homem que levou o tiro na boca permanece internado em estado grave. O suspeito foi conduzido ao Plantão Policial, teve a prisão ratificada por tentativa de homicídio e foi encaminhado ao Centro de Triagem, onde aguarda audiência de custódia. Arma, munições e acessórios foram apreendidos, e perícias no local e exame residuográfico foram solicitados.

