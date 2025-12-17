Homem procurado por tráfico é preso durante apoio da Guarda Municipal em frente à Rodoviária

Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 33 anos, procurado pela Justiça pelo crime de tráfico de drogas, foi preso na manhã desta quarta-feira (17) durante uma ação de apoio da Guarda Municipal em frente à Rodoviária de São Carlos, na Avenida Trabalhador São-carlense.

A Guarda Municipal foi acionada para prestar apoio a uma equipe da Prefeitura Municipal que realizava serviços de poda de grama e árvores na praça localizada em frente ao terminal rodoviário. O pedido ocorreu em razão da presença frequente de pessoas em situação de rua que costumam se abrigar no local.

Durante a ação, os agentes realizaram a abordagem das pessoas que se encontravam na área. Após consulta aos sistemas de segurança, foi constatado que um dos abordados possuía mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei de Drogas.

Diante da constatação, o homem foi detido e encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde a ocorrência foi registrada. Em seguida, ele foi recolhido ao Centro de Triagem, permanecendo à disposição da Justiça.

