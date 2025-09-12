Homem procurado por roubo é preso em condomínio na Miguel Petroni

A equipe foi acionada via Copom após receber a informação de que o indivíduo estaria trabalhando em um condomínio localizado na Rua Miguel Petroni. No local, os policiais realizaram a abordagem e, durante a pesquisa nos sistemas, constataram que havia contra ele um mandado de prisão em aberto, com pena de 9 anos a cumprir.

O homem foi detido e conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde permaneceu à disposição da Justiça.

Na manhã desta sexta-feira (12), policiais militares prenderam um homem de 37 anos procurado pela Justiça pelo crime de roubo, artigo 157 do Código Penal.