(16) 99963-6036
segunda, 01 de setembro de 2025
Segurança

Homem procurado por porte ilegal de arma é detido na região da Rodoviária

01 Set 2025 - 19h43Por Jéssica C.R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Homem procurado por porte ilegal de arma é detido na região da Rodoviária -

No final da tarde desta segunda-feira (01), a Polícia Militar prendeu um homem de 47 anos na Avenida Trabalhador São-carlense, próximo à rodoviária de São Carlos. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto por porte ilegal de arma de fogo.

A detenção ocorreu durante patrulhamento de rotina realizado por uma equipe do Comando de Força Patrulha (CFP), que desconfiou da atitude do indivíduo. Após abordagem e revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, ao consultar os dados do suspeito, os policiais constataram a existência da ordem judicial.

O homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde a prisão foi confirmada, e em seguida encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos, onde permanecerá à disposição da Justiça.

 

Leia Também

Carros batem em cruzamento no Santa Felícia
Segurança17h10 - 01 Set 2025

Carros batem em cruzamento no Santa Felícia

Motoboy fica ferido após colisão em cruzamento no centro de São Carlos
Segurança12h39 - 01 Set 2025

Motoboy fica ferido após colisão em cruzamento no centro de São Carlos

Estatísticas de julho apontam queda em homicídios e aumento em roubos de veículos em São Carlos
Dados da SSP10h37 - 01 Set 2025

Estatísticas de julho apontam queda em homicídios e aumento em roubos de veículos em São Carlos

Barulho em república vira caso de Polícia em São Carlos
Deu BO 09h25 - 01 Set 2025

Barulho em república vira caso de Polícia em São Carlos

Furto em ônibus deixa jovem de 26 anos no prejuízo em São Carlos
Segurança09h19 - 01 Set 2025

Furto em ônibus deixa jovem de 26 anos no prejuízo em São Carlos

Últimas Notícias