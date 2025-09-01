Homem procurado por porte ilegal de arma é detido na região da Rodoviária

No final da tarde desta segunda-feira (01), a Polícia Militar prendeu um homem de 47 anos na Avenida Trabalhador São-carlense, próximo à rodoviária de São Carlos. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto por porte ilegal de arma de fogo.

A detenção ocorreu durante patrulhamento de rotina realizado por uma equipe do Comando de Força Patrulha (CFP), que desconfiou da atitude do indivíduo. Após abordagem e revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, ao consultar os dados do suspeito, os policiais constataram a existência da ordem judicial.

O homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde a prisão foi confirmada, e em seguida encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Leia Também