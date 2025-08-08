Homem procurado por estupro de vulnerável é preso na Vila Prado

Crédito: Maycon Maximino
Durante patrulhamento pela rua Domingos Marigo, na Vila Prado, uma equipe policial avistou um indivíduo em atitude suspeita na calçada. Ao ser abordado e submetido à revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado.
Na consulta de seus dados via COPOM, foi constatado que havia contra ele um mandado de prisão em aberto, com pena de 12 anos, pelo crime de estupro de vulnerável.
O homem, de 48 anos, foi conduzido ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde o delegado ratificou a prisão. Ele permaneceu à disposição da Justiça.