Homem procurado por estupro de vulnerável é detido na Vila Costa do Sol

Viatura plantão policial - Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta terça -feira, policiais militares detiveram um homem de 63 anos, no estacionamento de uma academia localizada na Rua Antônio Blanco, bairro Vila Costa do Sol.

Os PMs foram acionados após denúncia de que um indivíduo estaria traficando drogas no local. Durante a abordagem, o suspeito negou qualquer envolvimento com o tráfico. No entanto, ao consultarem os antecedentes criminais do homem, os policiais descobriram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele pelo crime de estupro de vulnerável.

Diante da constatação, o indivíduo foi detido e conduzido aos plantão policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.

