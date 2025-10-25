(16) 99963-6036
sábado, 25 de outubro de 2025
Fora de Circulação

Homem procurado por embriaguez ao volante é preso pela GCM no Centro de São Carlos

O foragido da Justiça foi abordado pelo guardas municipais que constataram que havia um mandado de prisão em seu desfavor

25 Out 2025 - 11h22Por Flávio Fernandes
Guarda Municipal - Crédito: Arquivo/São Carlos AgoraGuarda Municipal - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 47 anos, procurado por embriaguez ao volante foi preso pela Guarda Municipal na manhã da última sexta-feira (24), no Centro de São Carlos.

Segundo relatório policial, os guardas municipais faziam patrulhamento pela Rua Jesuíno de Arruda quando receberam informações que na Praça do Mercadão, havia um indivíduo em atitude suspeita. Ao realizarem a abordagem nada de ilícito, foi localizado.

Durante consulta no sistema foi constatado que havia um mandado de prisão em seu desfavor, no regime semiaberto. Na sequência, o homem foi levado para o Plantão Policial. 

Diante dos fatos o delegado formalizou a prisão e ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de São Carlos.

 

