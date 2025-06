Homem procurado pela Justiça é preso em condomínio de São Carlos

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 41 anos, procurado pela Justiça, foi capturado na tarde desta quarta-feira (12), em um condomínio residencial localizado no bairro Parque Espraiado, em São Carlos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados via COPOM para atender a uma solicitação dando conta que C.T.S., prestador de serviços, havia sido contratado para realizar trabalhos em uma das residências do local.

Ao chegarem ao endereço informado, os policiais localizaram o homem e, após verificação de seus documentos, confirmaram que ele era procurado.

Na Central de Polícia Judiciária, a equipe confirmou, por meio de sistemas policiais que havia um mandado de prisão expedido pela 6ª Região Administrativa Judiciária de Ribeirão Preto. A ordem judicial refere-se ao cumprimento de sentença por descumprimento de medida protetiva de urgência com pena de 3 meses e 14 dias em regime semiaberto.

Após os procedimentos legais, o acusado foi encaminhado ao Centro de Triagem

Leia Também