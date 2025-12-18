Homem procurado pela Justiça é preso ao tentar entrar em condomínio para trabalhar

Viatura Plantão Policial -

Um homem de 25 anos, procurado pela Justiça, foi preso na manhã desta quinta-feira (18) ao tentar acessar um condomínio localizado às margens da rodovia SP-215, na altura do km 141.

Durante o procedimento de cadastro obrigatório para entrada no local, o sistema de segurança identificou que havia um mandado de prisão em aberto contra o indivíduo. Diante da constatação, a Polícia Militar foi acionada.

A equipe de policiamento compareceu ao local, realizou a abordagem e confirmou a ordem judicial. O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos.

Após os procedimentos legais, ele foi recolhido ao Centro de Triagem, onde permaneceu à disposição da Justiça.

