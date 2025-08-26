(16) 99963-6036
terça, 26 de agosto de 2025
Homem procurado pela Justiça é detido pela ROCAM no São Carlos VIII

25 Ago 2025 - 21h31Por Jessica CR
Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 39 anos foi detido na noite desta segunda-feira (25) por policiais da Rocam no São Carlos VIII. Ele era procurado pela Justiça pelo crime de lesão corporal, previsto no Artigo 129 do Código Penal.

 

Durante patrulhamento pela Rua Cônego Francisco Buck, os policiais avistaram o indivíduo em atitude suspeita. Na abordagem, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, ao consultarem os dados do suspeito, foi identificado um mandado de prisão em aberto contra ele.

 

Diante da constatação, o homem foi encaminhado ao Plantão Policial e, em seguida, recolhido ao Centro de Triagem de São Carlos, onde permanece à disposição da Justiça.

 

