quarta, 17 de dezembro de 2025
Segurança

Homem procurado pela Justiça é detido pela Guarda Municipal próximo ao Kartódromo

17 Dez 2025 - 05h44Por Da redação
Guarda Municipal - Crédito: divulgaçãoGuarda Municipal - Crédito: divulgação

 

Um homem de 24 anos, que era procurado pela Justiça, foi detido na madrugada desta quarta-feira (17) pela Guarda Municipal de São Carlos, nas proximidades do Kartódromo, na Avenida da Liberdade.

De acordo com informações da Guarda Municipal, por volta das 3h35 a Central de Controle Operacional (CCO) recebeu uma ligação da UPA Santa Felícia relatando que um casal estaria discutindo nas dependências da unidade de saúde. Ao chegar ao local, a equipe foi informada de que o homem já havia deixado o local.

A solicitante relatou ainda que o companheiro havia saído levando seus medicamentos. Diante das informações, os guardas iniciaram patrulhamento pela região e conseguiram localizar o suspeito nas imediações do Kartódromo.

Durante a abordagem e consulta ao sistema, foi constatado que o homem era procurado pela Justiça. Ele foi conduzido ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde permaneceu à disposição da Justiça, sendo posteriormente recolhido ao centro de triagem.

