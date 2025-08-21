Homem procurado pela Justiça é capturado pela PM no Cruzeiro do Sul

Viaturas plantão policial - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 34 anos foi capturado na noite desta quarta-feira (20), no bairro Cruzeiro do Sul, em São Carlos, durante patrulhamento da Polícia Militar. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido pela 3ª Vara Criminal da cidade, pelo crime de ameaça (artigo 147 do Código Penal).

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais já tinham conhecimento da ordem judicial e aguardaram a chegada do indivíduo em frente à sua residência. Ele foi abordado na via pública, sem a necessidade do uso de algemas.

Após os trâmites legais, o capturado foi encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos

