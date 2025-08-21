(16) 99963-6036
quinta, 21 de agosto de 2025
Segurança

Homem procurado pela Justiça é capturado pela PM no Cruzeiro do Sul

21 Ago 2025 - 08h32Por Da redação
Viaturas plantão policial - Crédito: Maycon MaximinoViaturas plantão policial - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 34 anos foi capturado na noite desta quarta-feira (20), no bairro Cruzeiro do Sul, em São Carlos, durante patrulhamento da Polícia Militar. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido pela 3ª Vara Criminal da cidade, pelo crime de ameaça (artigo 147 do Código Penal).

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais já tinham conhecimento da ordem judicial e aguardaram a chegada do indivíduo em frente à sua residência. Ele foi abordado na via pública, sem a necessidade do uso de algemas.

Após os trâmites legais, o capturado foi encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos

