Homem persegue e ameaça desafeto em São Carlos e acaba detido pela GM

Guarda Municipal - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Na noite de quarta-feira (3), um homem de 44 anos foi conduzido ao Plantão Policial de São Carlos após perseguir e ameaçar um desafeto em via pública, no Santa Felícia.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, um homem de 40 anos, aguardava a esposa em frente a um condomínio na Rua Miguel Petroni, quando foi surpreendida pelo autor em uma motocicleta Honda/CG preta. De acordo com o relato, o suspeito estacionou na frente do carro da vítima e disse, em tom intimidador: “que mundo pequeno, pois eu te encontrei”, além de ofendê-lo com palavrões.

Na sequência, a vítima deixou o local com sua esposa, mas foi perseguida por diversas ruas do bairro. Durante o trajeto, o motociclista tentou fechar o veículo em alguns momentos. O homem seguiu em direção à Base da Guarda Municipal e, nas proximidades, conseguiu despistar o perseguidor, que acabou sendo abordado por guardas municipais que haviam recebido as informações sobre a ocorrência.

Ainda conforme o registro, o autor admitiu a perseguição e as ameaças, alegando que agiu em razão de um antigo relacionamento extraconjugal que a vítima teria tido com sua ex-esposa há cerca de nove anos, fato descoberto recentemente.

A Polícia Civil orientou a vítima quanto ao prazo de seis meses para eventual representação criminal contra o suspeito. O caso foi registrado e encaminhado à unidade policial competente, onde seguirá sob investigação.

