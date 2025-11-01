(16) 99963-6036
sábado, 01 de novembro de 2025
Segurança

Homem perde quase R$ 10 mil em golpe de venda de carro pela internet

01 Nov 2025 - 12h49Por Erika
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Instagram/Facebook - Crédito: Agência BrasilInstagram/Facebook - Crédito: Agência Brasil

Um homem de 38 anos, morador de Cajobi (SP), registrou um boletim de ocorrência após ser vítima de um golpe de estelionato ao tentar comprar um veículo anunciado em uma rede social. O caso foi comunicado na noite de sexta-feira (31), na Delegacia Seccional de São Carlos.

De acordo com o relato da vítima, ele encontrou um anúncio de um automóvel GM Vectra, ano 2001, ofertado por cerca de R$ 14 mil em um grupo de vendas online. Após iniciar contato com o suposto vendedor, o homem recebeu fotos, vídeos e até um contrato do veículo, o que o fez acreditar que se tratava de uma negociação legítima.

Durante as tratativas, o golpista afirmou que precisava realizar um laudo de vistoria exigido por uma seguradora e solicitou o envio de valores via PIX. A vítima realizou cinco transferências, que somaram R$ 9.657,40, para diferentes contas indicadas pelo suposto vendedor.

Após as transações, o golpista deixou de responder às mensagens e o comprador percebeu que havia caído em um golpe. Ele acionou as instituições financeiras para tentar o bloqueio das transferências e registrou a ocorrência.

O caso foi registrado como estelionato cometido por meio eletrônico, previsto no artigo 171 do Código Penal. A Polícia Civil orientou a vítima a apresentar os comprovantes das transações e conversas com o golpista na Delegacia de Cajobi, que ficará responsável pelas investigações.

Leia Também

Mulher é presa em flagrante por tráfico de drogas no Bela Vista São Carlense
Segurança12h25 - 01 Nov 2025

Mulher é presa em flagrante por tráfico de drogas no Bela Vista São Carlense

Através de desenho feito em caderno escolar, criança denuncia abusos cometidos pelo bisavô
Segurança11h50 - 01 Nov 2025

Através de desenho feito em caderno escolar, criança denuncia abusos cometidos pelo bisavô

Mulher de 55 anos é vítima de golpe digital em São Carlos
Segurança11h29 - 01 Nov 2025

Mulher de 55 anos é vítima de golpe digital em São Carlos

Homem é preso em flagrante por furto de bicicleta em São Carlos
Segurança10h20 - 01 Nov 2025

Homem é preso em flagrante por furto de bicicleta em São Carlos

Motorista de aplicativo tem carro atingido por disparo de arma de fogo em tentativa de roubo
Segurança08h22 - 01 Nov 2025

Motorista de aplicativo tem carro atingido por disparo de arma de fogo em tentativa de roubo

Últimas Notícias