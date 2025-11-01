Homem perde quase R$ 10 mil em golpe de venda de carro pela internet

Instagram/Facebook - Crédito: Agência Brasil

Um homem de 38 anos, morador de Cajobi (SP), registrou um boletim de ocorrência após ser vítima de um golpe de estelionato ao tentar comprar um veículo anunciado em uma rede social. O caso foi comunicado na noite de sexta-feira (31), na Delegacia Seccional de São Carlos.

De acordo com o relato da vítima, ele encontrou um anúncio de um automóvel GM Vectra, ano 2001, ofertado por cerca de R$ 14 mil em um grupo de vendas online. Após iniciar contato com o suposto vendedor, o homem recebeu fotos, vídeos e até um contrato do veículo, o que o fez acreditar que se tratava de uma negociação legítima.

Durante as tratativas, o golpista afirmou que precisava realizar um laudo de vistoria exigido por uma seguradora e solicitou o envio de valores via PIX. A vítima realizou cinco transferências, que somaram R$ 9.657,40, para diferentes contas indicadas pelo suposto vendedor.

Após as transações, o golpista deixou de responder às mensagens e o comprador percebeu que havia caído em um golpe. Ele acionou as instituições financeiras para tentar o bloqueio das transferências e registrou a ocorrência.

O caso foi registrado como estelionato cometido por meio eletrônico, previsto no artigo 171 do Código Penal. A Polícia Civil orientou a vítima a apresentar os comprovantes das transações e conversas com o golpista na Delegacia de Cajobi, que ficará responsável pelas investigações.

