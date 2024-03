Homem perde a vida em colisão entre carro e moto na SP-215, em São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Lourival Izaque

Um homem ainda não identificado perdeu a vida em um acidente de trânsito, nesta noite de sábado (09), no Km 144 da SP-215, em São Carlos.

De acordo com informações, as vítimas seguiam em uma motocicleta, em sentido à Descalvado, a caminho do trabalho, quando foram atingidos na traseira por um Zafira.

O piloto da moto, sofreu apenas ferimentos leves, sendo socorrido pelo SAMU até a Santa Casa, mas o garupa, já estava sem vida quando a equipe de socorro chegou ao local.

A Polícia Rodoviária atendeu a ocorrência.

