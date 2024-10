Homem perde a vida após ser atropelado por carro na Washington Luís

Vítima avançou sobre a pista e foi atingida por carro - Crédito: Maycon Maximino

Um homem ainda não identificado morreu atropelado na noite desta terça-feira (1), na rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos.

De acordo com informações obtidas no local, um taxista conduzia um GM Spin no sentido capital/interior e no quilômetro 220, defronte a um posto de serviços, foi surpreendido pelo pedestre que invadiu a pista. O taxista informou que tentou desviar da vítima, mas sem sucesso.

O homem morreu antes da chegada da equipe de socorro da concessionária Eixo SP.

Uma testemunha informou que a vítima estaria caminhando de Rio Claro com destino a São Carlos.

Após realizado o trabalho de perícia, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de São Carlos e a ocorrência registrada pela Polícia Militar Rodoviária no plantão policial.

Leia Também