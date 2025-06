Homem perde a vida após passar mal em ponto de ônibus em São Carlos

Compartilhar no facebook

Local da ocorrência - Crédito: Lourival Izaque

Um homem, com idade ainda não informada, morreu no início da manhã desta segunda-feira (16) em um ponto de ônibus no bairro São Carlos 5.

De acordo com testemunhas, ele teria passado mal e caído na calçada. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e uma equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) esteve no local. O médico tentou reanimar o homem, que estava em parada cardiorrespiratória, mas as manobras não tiveram sucesso e o óbito foi constatado.

A Polícia Militar isolou a área até a chegada da equipe da perícia. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde exames serão realizados para apurar a causa da morte.

